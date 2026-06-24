E-Scooter-Fahrer in Bickenbach schwer verletzt
Ein 22-jähriger Mann wird bei einem E-Scooter-Unfall in Bickenbach schwer verletzt. Auch die 30-jährige Fahrerin kommt ins Krankenhaus. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.
Bickenbach (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem E-Scooter in Bickenbach ist ein 22 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er war gemeinsam mit der 30-jährigen Fahrerin auf dem Scooter unterwegs - auch sie wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Demnach fuhren die beiden am Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Sperrpfosten der Unterführung am Bahnhof und stürzten. Der 22-jährige Mitfahrer verletzte sich dabei nach Angaben der Polizei am Kopf und am Oberkörper. Er und die Fahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.