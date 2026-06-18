Schwerer Verkehrsunfall

13-Jähriger stirbt bei E-Scooter-Unfall in Wiesbaden

Ein Junge fährt von einem Feldweg auf eine Landstraße und übersieht ein Auto. Bei dem anschließenden Unfall kommt er ums Leben.

Der 13-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Der 13-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer ist nach einem Unfall mit einem Auto in Wiesbaden-Nordenstadt ums Leben gekommen. Der Junge habe am frühen Abend bei der Fahrt von einem Feldweg auf die L3028 ein Auto übersehen und sei mit ihm kollidiert, teilte die Polizei mit. Der 53-jährige Autofahrer war in Richtung Nordenstadt unterwegs.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Junge an der Unfallstelle, wie es hieß. Die L3028 war für mehrere Stunden zwischen Nordenstadt und der Breckenheimer Straße gesperrt.

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