E-Scooter

Mehrere Verletzte in Frankfurt nach E-Scooter-Unfällen

Drei Menschen werden in Frankfurt bei E-Scooter-Unfällen schwer verletzt. Was die Polizei zu den einzelnen Vorfällen berichtet.

Zwei E-Scooterfahrer sind in Frankfurt schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Zwei E-Scooterfahrer sind in Frankfurt schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt hat es mehrere Unfälle mit E-Scootern gegeben. Dabei wurden seit Freitagnachmittag insgesamt drei Menschen schwer verletzt.

Eine junge E-Scooterfahrerin kam ins Krankenhaus, nachdem sie mit einem Auto an einer Kreuzung in Sachsenhausen-Nord zusammengestoßen war. Laut Polizei war die 19-Jährige entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs gewesen, als sie von einem Autofahrer erfasst wurde.

Ebenfalls schwere Verletzungen zog sich ein 38-Jähriger zu, der mit einem E-Scooter in Frankfurt-Ostend auf einem Gehweg stürzte. Er habe die Kontrolle über das Gefährt verloren, teilte die Polizei mit. Wie lange der Mann dort lag, sei unklar. Ein Zeuge habe in der Nacht zum Samstag die Polizei alarmiert.

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In Frankfurt-Nied verursachte laut Polizei ein E-Scooterfahrer einen Unfall, bei dem ein 76 Jahre alter Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der E-Scooter habe das Rad auf einem Feldweg überholt und dabei vermutlich gestreift, teilte die Polizei mit. Der Senior stürzte. Der E-Scooterfahrer fuhr einfach weiter.

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