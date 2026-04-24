Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Nordhessen
Nach einem tödlichen Unfall auf einer Bundesstraße im Kreis Waldeck-Frankenberg bleibt die Straße stundenlang gesperrt. Bei dem Zusammenstoß wird auch ein Autofahrer schwer verletzt.
Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf einer Landstraße in Nordhessen ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 52-Jährige aus dem Main-Kinzig-Kreis war laut Polizei gegen Mittag auf der Bundesstraße 236 im Landkreis Waldeck-Frankenberg unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wollte er einen Lastwagen überholen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Auto. Der 24 Jahre alte Autofahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 52-jährige Biker starb noch an der Unfallstelle.
Ein hinter dem Motorrad fahrendes Auto wurde bei dem Unfall beschädigt, dessen Fahrerin blieb laut Polizei aber unverletzt. Die Bundesstraße B 236 musste nach dem Unfall zwischen Allendorf und Bromskirchen bis etwa 17.40 voll gesperrt werden. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf.