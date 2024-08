21-Jähriger soll Busfahrer in Frankfurt angegriffen haben

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 21-jähriger Mann soll einen Busfahrer in Frankfurt angegriffen und verletzt haben. Nach Polizeiangaben hatte der Busfahrer am frühen Samstagabend seine Fahrt an der Enthaltestelle im Frankfurter Stadtteil Rödelheim beendet. Dennoch blieb der 21-Jährige im Bus sitzen. Als der Fahrer ihn aufforderte, auszusteigen, schlug er demnach mit einer Holzlatte gegen die Glasscheibe der Fahrerkabine. Dadurch zerstörte er die Scheibe und der Busfahrer wurde durch Glassplitter leicht am Arm verletzt, wie es hieß.