22-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Aufprall gegen Bäume
Im Landkreis Ravensburg ereignet sich ein tödlicher Unfall: Ein junger Motorradfahrer kollidiert schwer mit mehreren Bäumen.
Wangen (dpa/lsw) - Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der L320 bei Wangen (Landkreis Ravensburg) ums Leben gekommen. Der Mann kam am Freitagabend von der Fahrbahn ab, fuhr einen kurzen Abhang hinunter und kollidierte mit mehreren Bäumen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer starb demnach noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei schließt die Beteiligung weiterer Fahrzeuge jedoch aus. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme rund zwei Stunden lang gesperrt.