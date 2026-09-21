Bergunfall

22-Jähriger stürzt in Allgäuer Bergen ab und stirbt

Ein junger Mann aus der Bodensee-Region ist in einem Klettersteig nahe Oberstdorf unterwegs, als er von einem Grat abstürzt. Spezialisten der Polizei können ihn nur noch tot bergen.

Per Hubschrauber wurde der tote 22-Jährige geborgen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Per Hubschrauber wurde der tote 22-Jährige geborgen. (Symbolbild)

Oberstdorf (dpa) - Ein 22-Jähriger aus der Bodensee-Region ist in den Allgäuer Bergen abgestürzt und gestorben. Der junge Mann sei am Sonntag von der Mindelheimer Hütte bei Oberstdorf durch einen Klettersteig in Richtung Fiderepasshütte unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Dabei sei der gut ausgerüstete 22-Jährige von einem Grat in steiles, felsiges Gelände abgestürzt. 

Polizisten einer alpinen Einsatzgruppe hätten den Toten mit Hilfe eines Hubschraubers geborgen. Die Polizei ermittelt zum genauen Hergang des Unfalls.

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