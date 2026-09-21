22-Jähriger stürzt in Allgäuer Bergen ab und stirbt

Oberstdorf (dpa) - Ein 22-Jähriger aus der Bodensee-Region ist in den Allgäuer Bergen abgestürzt und gestorben. Der junge Mann sei am Sonntag von der Mindelheimer Hütte bei Oberstdorf durch einen Klettersteig in Richtung Fiderepasshütte unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Dabei sei der gut ausgerüstete 22-Jährige von einem Grat in steiles, felsiges Gelände abgestürzt.