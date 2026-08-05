Bei Bergtour mit Ehefrau - 74-Jähriger stürzt in den Tod
Ein Senior aus Baden-Württemberg ist im Allgäu in den Bergen unterwegs, als er stolpert und abstürzt. Bergretter können ihn nur noch tot bergen.
Oberstdorf (dpa) - Bei einer Bergtour mit seiner Frau und einem weiteren Begleiter ist ein 74-Jähriger aus Baden-Württemberg im Allgäu in den Tod gestürzt. Der Mann aus dem Landkreis Rottweil sei zwischen Nebelhorn und dem nahegelegenen Gundkopf bei Oberstdorf unterwegs gewesen, als er gestolpert und rund 80 Meter tief gefallen sei, teilte die Polizei mit.
Rettungskräfte der Bergwacht und an Bord eines Rettungshubschraubers hätten nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Polizisten der Alpinen Einsatzgruppe hätten seine Leiche mit einem Hubschrauber geborgen. Bergretter brachten demnach seine Ehefrau und den Begleiter ins Tal, ein Kriseninterventionsteam betreute die beiden.
Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei ermittelt zur genauen Ursache des Sturzes am Dienstag. Ein Fremdverschulden schließen die Ermittler derzeit aus.