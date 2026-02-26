Prozesse

22 Messerstiche und Flucht durchs Fenster – Prozess startet

Ein Mann wird in Hanau mit etlichen Messerstichen getötet. Der mutmaßliche Täter springt danach aus dem zweiten Stock, er überlebt schwer verletzt. Nun werden die Hintergründe des Falls aufgerollt.

Das Landgericht wird untersuchen, wie es zu der Tat im vergangenen Juni in Hanau gekommen ist. Foto: Michael Bauer/dpa
Das Landgericht wird untersuchen, wie es zu der Tat im vergangenen Juni in Hanau gekommen ist.

Hanau (dpa/lhe) - Vor dem Landgericht Hanau beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) der Totschlagprozess gegen einen 34-Jährigen, der einen Mann mit 22 Messerstichen getötet haben soll. Nach der Tat am 24. Juni 2025 im Hanauer Stadtteil Steinheim soll der Italiener laut Staatsanwaltschaft geflüchtet sein. Als eine Zeugin ihn im Treppenhaus traf, habe sich der mutmaßliche Täter bei der Flucht aus einem Fenster im zweiten Stock schwer verletzt. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Das Opfer erlag trotz Wiederbelebungsversuchen seinen schweren Verletzungen. Zu möglichen Hintergründen der Auseinandersetzung wurde vor Prozessbeginn nichts bekannt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Privatjagd auf mutmaßliche Pädokriminelle - Prozessbeginn
Justiz

Privatjagd auf mutmaßliche Pädokriminelle - Prozessbeginn

In Frankfurt muss sich ein 23-Jähriger vor Gericht verantworten: Gemeinsam mit anderen soll er «Pedo-Hunting» betrieben und mutmaßliche Pädokriminelle unter anderem bedroht und beraubt haben.

08.01.2026

Streit um Selenskyj: Totschlagprozess beginnt in Frankfurt
Messerattacke

Streit um Selenskyj: Totschlagprozess beginnt in Frankfurt

Zwei Männer zechen die Nacht durch, am nächsten Morgen streiten sie sich wegen des ukrainischen Präsidenten. Einer soll ein Messer gezückt haben, der andere wurde notoperiert. Nun startet der Prozess.

29.10.2025

Zwei Männer in Fulda durch Messerstiche verletzt
Körperliche Auseinandersetzung

Zwei Männer in Fulda durch Messerstiche verletzt

Mehrere Menschen geraten auf einem Parkplatz in einen Streit. Dann zieht ein Beteiligter ein Messer.

13.10.2024

Landgericht Frankfurt

Mann soll Kontrahenten fast getötet haben: Prozessbeginn

23.11.2023

Justiz

Kind erstickt 1988 in Sack: Neuer Prozessbeginn

Das Schicksal eines Vierjährigen erschüttert auch Jahrzehnte nach dessen Tod. Eine mutmaßliche Sektenführerin muss sich nun zum zweiten Mal wegen Mordes vor Gericht verantworten.

04.05.2023