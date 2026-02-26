22 Messerstiche und Flucht durchs Fenster – Prozess startet
Ein Mann wird in Hanau mit etlichen Messerstichen getötet. Der mutmaßliche Täter springt danach aus dem zweiten Stock, er überlebt schwer verletzt. Nun werden die Hintergründe des Falls aufgerollt.
Hanau (dpa/lhe) - Vor dem Landgericht Hanau beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) der Totschlagprozess gegen einen 34-Jährigen, der einen Mann mit 22 Messerstichen getötet haben soll. Nach der Tat am 24. Juni 2025 im Hanauer Stadtteil Steinheim soll der Italiener laut Staatsanwaltschaft geflüchtet sein. Als eine Zeugin ihn im Treppenhaus traf, habe sich der mutmaßliche Täter bei der Flucht aus einem Fenster im zweiten Stock schwer verletzt.
Das Opfer erlag trotz Wiederbelebungsversuchen seinen schweren Verletzungen. Zu möglichen Hintergründen der Auseinandersetzung wurde vor Prozessbeginn nichts bekannt.