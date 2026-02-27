23 Grad im Februar: Südwesten knackt wohl alten Rekord
Die Menschen in Baden-Württemberg erleben gerade einen Vorgeschmack auf den Frühling. Nach vorläufigen Messungen fällt dem T-Shirt-Wetter auch ein alter Temperaturrekord zum Opfer.
Stuttgart (dpa/lsw) - Bei frühlingshaftem Wetter in Baden-Württemberg ist nach vorläufigen Daten ein jahrzehntealter Temperaturrekord geknackt worden. In vielen Orten im Land seien mehr als 20 Grad gemessen worden, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die höchste Temperatur wurde demnach in Ohlsbach im Ortenaukreis registriert. Dort zeigte das Thermometer 23,0 Grad an.
Der bisherige Temperaturrekord für einen Februartag im Land ist 66 Jahre alt: Aufgestellt wurde er am 29. Februar 1960 in Müllheim. In dem südbadischen Ort, der heute Müllheim im Markgräferland heißt, wurden damals laut DWD 22,5 Grad gemessen.
Ohlsbach ist wohl keine Ausnahme: In weiten Teilen des Südwestens wurden laut DWD Tageshöchstwerte für den 27. Februar aufgestellt. An mehreren Stationen seien auch Rekorde für den Monat Februar registriert worden - so zum Beispiel in Stuttgart mit 21,5 Grad. «Vielerorts war das ein ungewöhnlich warmer Wintertag», sagte der Meteorologe.