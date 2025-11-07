Unfälle 23-Jährige nach Frontalzusammenstoß im Krankenhaus gestorben Eine Fahrerin gerät mit ihrem Wagen auf die Gegenspur einer Bundesstraße. 07.11.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Thomas Warnack/dpa Die 23-Jährige erlag nach dem Unfall ihren Verletzungen. (Archivbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Unfälle Autofahrerin nach Frontalzusammenstoß in Lebensgefahr Eine junge Autofahrerin gerät auf die Gegenspur einer Bundesstraße. Dort kommt ihr ein Auto entgegen. 02.11.2025 Unfälle Frontalzusammenstoß bei Ulm - Viertes Todesopfer Ein Auto fährt auf einer nassen Straße von Bayern nach Baden-Württemberg. Dann kommt der Wagen von der Fahrbahn ab und gerät auf die Gegenspur - nun stirbt ein weiteres Opfer. 29.04.2025 Unfall Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß Auf einer Bundesstraße gerät eine Autofahrerin plötzlich in den Gegenverkehr - mit schweren Folgen für sie und zwei weitere Beteiligte. 05.04.2025 Unfälle Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß Eine Autofahrerin gerät mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und prallt dort mit einem anderen zusammen. Ein Mann wird dabei tödlich verletzt. 26.01.2025 Unfälle Wagen überschlägt sich: Fahrerin schwer verletzt Ein Auto überschlägt sich nach einem Unfall mehrfach, die Fahrerin wird schwer verletzt. Wie es dazu kam, ist noch unklar. 05.04.2024