Unfälle

23-Jähriger stirbt bei Auffahrunfall auf der A3 bei Limburg

Ein Transporter fährt aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Lkw auf. Der 23-jährige Fahrer des Transporters stirbt noch an der Unfallstelle.

Der 23-Jährige starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Der 23-Jährige starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Limburg (dpa) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 bei Limburg in Hessen ist ein 23 Jahre alter Mann aus Nordrhein-Westfalen tödlich verletzt worden. Der Fahrer eines an dem Unfall beteiligten Lastwagens wurde ebenfalls schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. 

Den Angaben zufolge hatte der 45 Jahre alte Fahrer des Lkw auf der A3 in Richtung Frankfurt verkehrsbedingt abgebremst. Aus bislang unklarer Ursache sei der 23-Jährige mit seinem Transporter auf den Lkw aufgefahren und dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Wagen - er starb jedoch noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die A3 war ab der Anschlussstelle Diez in Richtung Frankfurt zwischenzeitlich voll gesperrt.

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