Unfälle

Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Lkw

Tödlicher Unfall bei Selters: Ein 30-Jähriger stirbt, der Lkw-Fahrer kommt verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei setzt jetzt einen Gutachter ein.

Nach einem tödlichen Unfall war die Landesstraße stundenlang gesperrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Nach einem tödlichen Unfall war die Landesstraße stundenlang gesperrt. (Symbolbild)

Limburg/Selters (dpa/lhe) - Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall bei Selters-Eisenbach (Landkreis Limburg-Weilburg) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann auf der Landesstraße 3449 in Richtung Selters aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Lastwagen zusammen. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, hieß es.

Der 56 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Landesstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Gutachter soll nun untersuchen, wie es zu dem Unfall gekommen ist.

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