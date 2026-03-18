Unfälle

Autofahrer stirbt nach Unfall auf A5

Ein Mann verliert die Kontrolle über seinen Wagen, der erst die Leitplanke und dann einen Lkw rammt – mit fatalen Folgen.

Der Autofahrer starb später im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa
Der Autofahrer starb später im Krankenhaus. (Symbolbild)

Weiterstadt (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist nach einem Unfall auf der A5 im Landkreis Darmstadt-Dieburg an seinen Verletzungen gestorben. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte der 57-Jährige zwischen Weiterstadt und Langen aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Fahrzeug krachte erst mehrfach gegen die Leitplanke und stieß dann mit dem Anhänger eines Lkw zusammen. Der Autofahrer wurde noch an der Unfallstelle wiederbelebt und ins Krankenhaus gebracht, wo er dann allerdings verstarb. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

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