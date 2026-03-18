Autofahrer stirbt nach Unfall auf A5

Weiterstadt (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist nach einem Unfall auf der A5 im Landkreis Darmstadt-Dieburg an seinen Verletzungen gestorben. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte der 57-Jährige zwischen Weiterstadt und Langen aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Fahrzeug krachte erst mehrfach gegen die Leitplanke und stieß dann mit dem Anhänger eines Lkw zusammen. Der Autofahrer wurde noch an der Unfallstelle wiederbelebt und ins Krankenhaus gebracht, wo er dann allerdings verstarb. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.