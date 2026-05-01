Unfälle

Auto prallt gegen Brückenpfeiler – Fahrer stirbt

Ein Autofahrer verliert die Kontrolle über seinen Wagen und kracht gegen einen Pfeiler. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Braunsbach (dpa/lsw) - Ein 44 Jahre alter Autofahrer ist bei einem schweren Unfall zwischen Untermünkheim und Braunsbach (Landkreis Schwäbisch Hall) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kam der Mann am Morgen mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Pfeiler einer Brücke. Der Fahrer war allein im Auto. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Das Fahrzeug wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und gilt als wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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