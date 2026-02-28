Verkehr

Unfall bei Bebra: Frau prallt mit Auto gegen Brückenpfeiler

Bei einem Unfall auf der B83 wird eine Frau schwer verletzt. Ein Mann kommt ins Krankenhaus. Die genaue Unfallursache ist zunächst nicht bekannt.

Die Frau sei mit ihrem Wagen frontal auf das Auto des Mannes aufgefahren. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Frau sei mit ihrem Wagen frontal auf das Auto des Mannes aufgefahren. (Symbolbild)

Bebra (dpa/lhe) - Zwei Menschen sind bei einem Unfall bei Bebra (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) verletzt worden, darunter eine Frau schwer. Ein 26 Jahre alter Autofahrer hielt auf einem Abbiegestreifen an, um die entgegenkommende Autofahrerin vorbeifahren zu lassen, teilte die Polizei mit. Aus zunächst unbekannter Ursache fuhr die 64 Jahre alte Frau mit ihrem Auto frontal auf den Wagen auf, prallte rechtsseitig ab und stieß gegen einen Brückenpfeiler. Sie sei dabei schwer verletzt worden, der Mann leicht. Beide seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Es sei ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden.

