Gegen Brückenpfeiler gefahren - Frau stirbt bei Autounfall

Kassel (dpa/lhe) - Eine 76-Jährige ist bei einem Autounfall in Grebenstein (Kreis Kassel) ums Leben gekommen. Aus unbekannten Gründen habe sie die Kontrolle über ihren Kleinwagen verloren und sei nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei in Kassel mit. Dort stieß sie dann gegen einen Brückenpfeiler. Für die Autofahrerin aus Vellmar in Nordhessen sei jede Hilfe zu spät gekommen, sie starb an der Unfallstelle. Um die Unfallursache zu klären, wurde ein Gutachter beauftragt, wie die Polizei mitteilte.