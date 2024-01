Autofahrer bei Zusammenstoß auf B83 schwer verletzt

Rotenburg a. d. Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße B83 bei Rotenburg an der Fulda ist ein 50-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer übersah beim Einbiegen auf die Bundesstraße offenbar das andere Fahrzeug, das Vorfahrt hatte, wie die Polizei am Samstag in Fulda mitteilte. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 50-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf etwa 13.000 Euro, beide Autos mussten abgeschleppt werden.