Unfall

Autofahrer stirbt bei Zusammenprall mit Lastwagen

Bei Rastatt kommt es zu einem Verkehrsunfall. Ein Wagen geht in Flammen auf. Ein Mann befreit den Fahrer, kann ihm aber nicht mehr helfen.

Ein Autofahrer starb nach dem Zusammenstoß mit einem Sattelzug bei Rastatt. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Ein Autofahrer starb nach dem Zusammenstoß mit einem Sattelzug bei Rastatt. (Symbolbild)

Rastatt (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist nach dem Zusammenstoß mit einem Sattelzug bei Rastatt ums Leben gekommen. Der Lastwagenfahrer habe den 25 Jahre alten Mann noch aus seinem brennenden Wagen gezogen und mit weiteren Ersthelfern Reanimationsmaßnahmen begonnen, hieß es von der Polizei. Der Mann starb aber noch an der Unfallstelle. 

Laut Zeugen soll er vor dem Unfall in der Nacht zu schnell gefahren sein und mehrere rote Ampeln ignoriert haben. Auf der Bundesstraße 462 stieß er dann mit dem entgegenkommenden Sattelzug zusammen, als dieser abbiegen wollte. Das Auto des Mannes geriet darauf in Brand. Ein Gutachter soll den genauen Hergang klären. Der 32-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

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