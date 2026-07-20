Unfälle

23-Jähriger stirbt nach Zugunfall in Darmstadt

Aus bislang ungeklärter Ursache wird der Mann von dem Zug erfasst und stirbt noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang laufen.

Der 23-Jährige starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Der 23-Jährige starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein 23-jähriger Mann ist aus bislang ungeklärter Ursache am Südbahnhof in Darmstadt von einem durchfahrenden Zug erfasst worden. Er starb am Sonntag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Ersten Zeugenaussagen zufolge besteht der Verdacht, dass der Mann zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert gewesen sein könnte. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sei die Bahnstrecke gesperrt worden.

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