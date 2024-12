2,3 Millionen Euro für Geh- und Radweg in Rüdesheim

Wiesbaden/Rüdesheim (dpa/lhe) - Das Land Hessen unterstützt die Planung eines getrennten Geh- und Radwegs in Rüdesheim am Rhein (Rheingau-Taunus-Kreis) mit rund 2,3 Millionen Euro. Die etwa 950 Meter lange Strecke am Leinpfad solle dazu beitragen, eine Lücke im überregionalen Radnetz zu schließen, teilte das hessische Verkehrsministerium mit. Die Verbindung gehöre zum Europäischen Rheinradweg und solle den Rüdesheimer Hafenpark mit anderen Orten der Bundesgartenschau 2029 verbinden.