Ermittlungen laufen

24-Jährige bei Unfall in Frankfurt schwer verletzt

Eine Frau wird von einem Auto erfasst. Wie es dazu kommen konnte, ist noch völlig unklar.

Eine 24-Jährige musste nach einem Unfall notoperiert werden. Ihr Zustand ist mittlerweile stabil. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Eine 24-Jährige musste nach einem Unfall notoperiert werden. Ihr Zustand ist mittlerweile stabil. (Symbolbild)
