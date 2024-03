24-Jähriger in Wiesbaden bei einem Streit schwer verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einer Auseinandersetzung hat ein 24-Jähriger in Wiesbaden eine Stichwunde erlitten und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, fand die Auseinandersetzung am Montagabend ersten Ermittlungen zufolge zwischen mindestens zwei Männern statt. Die anschließende Fahndung lieferte keine Ergebnisse, so eine Sprecherin der Polizei.