Drogenfund

24-Jähriger mit 50 Kilo Marihuana im Auto gestoppt

Im Kofferraum, der Reserveradmulde und sogar im Fußraum vor den Rücksitzen: Gleich mehrfach stoßen Zollbeamte in einem Auto auf Marihuana. Was der Fahrer zum Konsum der Drogen sagte.

Der Mann gab an, die Drogen seien nur für den Eigenbedarf. Foto: -/Hauptzollamt Singen/dpa
Der Mann gab an, die Drogen seien nur für den Eigenbedarf.

Blumberg (dpa/lsw) - 50 Kilogramm Marihuana haben Zollbeamte in einem Auto in der Nähe von Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) entdeckt. Die Drogen waren in acht Müllsäcken mit insgesamt 47 Beuteln eingepackt, wie der Zoll mitteilte. 

Der 24 Jahre alte Fahrer wurde demnach im Rahmen einer Stichprobenkontrolle Ende April von der Zollstreife angehalten. Dabei sei das Marihuana im Kofferraum, in der Mulde des Reserverads und im Fußraum vor den Rücksitzen entdeckt worden. Der Mann gab laut den Angaben des Zolls an, die Drogen seien nur für den Eigengebrauch. Nach der von der Ampel-Regierung eingeführten Legalisierung dürfen unterwegs jedoch maximal 25 Gramm mitgeführt werden.

Die Drogen wurden den Angaben zufolge sichergestellt. Gegen den Mann wurde demnach ein Strafverfahren wegen des Besitzes und der Einfuhr von Cannabis in nicht geringer Menge eingeleitet.

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