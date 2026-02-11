Polizei stoppt Auto

Polizeikontrolle: Kind im Fußraum und Menschen im Kofferraum

Ungesichert mitten im Verkehr: Ein Vierjähriger steht im Fußraum eines Autos, drei Menschen hocken im Kofferraum. Was dahintersteckt.

Polizeibeamte kontrollierten den Wagen eines 70-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Polizeibeamte kontrollierten den Wagen eines 70-Jährigen. (Symbolbild)

Sigmaringen (dpa/lsw) - Ein 70-jähriger Autofahrer hat in Sigmaringen mehrere Menschen, darunter ein Kind, ungesichert in seinem Wagen transportiert. Ein Vierjähriger stand nach Angaben der Polizei ungesichert im Beifahrerfußraum und wurde von seinem Vater festgehalten, der auf dem Beifahrersitz saß. 

Außerdem waren bei dem Vorfall am Montag drei Menschen im Kofferraum - ebenfalls nicht angeschnallt. Zu ihrem Alter konnte ein Polizeisprecher zunächst nichts sagen. Auch ob jemand auf der Rückbank saß, blieb zunächst unklar - genauso wie die Art des Wagens.

Der Autofahrer sowie der Vater des Kindes müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

