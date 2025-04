Polizei stoppt Auto mit vier nicht angeschnallten Kindern

Tübingen (dpa/lsw) - Vier nicht angeschnallte Kinder hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Tübingen in einem Auto einer Familie entdeckt. Auf dem Beifahrersitz saß ein Achtjähriger ungesichert auf dem Schoß seiner Mutter, wie die Polizei mitteilte. Drei weitere Kinder im Alter von drei, sechs und sieben Jahren auf der Rückbank und auf dem Notsitz im Kofferraum saßen zwar in Kindersitzen, waren aber nicht angeschnallt.