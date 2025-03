Pfronstetten (dpa/lsw) - Ohne Sicherheitsgurt sind fünf Kinder und ihre Mutter in einem Auto in Pfronstetten (Kreis Reutlingen) unterwegs gewesen. Ein Baby war laut Polizei zudem nicht in einer erforderlichen Babyschale untergebracht und drei Kleinkinder saßen nicht wie vorgeschrieben in einem Kindersitz.