Schriesheim: 4-jähriger Junge von Auto angefahren - Kind verletzt
Beim Abbiegen in die Talstraße in Schriesheim fährt ein 61-Jähriger den Jungen an. Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere einen Fahrradfahrer, der den Unfall beobachtet haben soll.
Schriesheim. Ein 4-Jähriger ist am Mittwochmittag in Schriesheim von einem 61-jährigen Autofahrer angefahren worden. Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei überquerte das Kind mit seiner Mutter bei Grün die Talstraße. Der Autofahrer bog von der Bismarckstraße ein, übersah die beiden und fuhr den Jungen an. Der Rettungsdienst brachte den 4-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus.
Ersten Ermittlungen zufolge soll ein unbekannter Fahrradfahrer den Unfall beobachtet haben. Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen übernommen und bittet Zeugen, insbesondere den Radfahrer, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden. (heh)