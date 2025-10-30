Ins Krankenhaus eingeliefert

Schriesheim: 4-jähriger Junge von Auto angefahren - Kind verletzt

Beim Abbiegen in die Talstraße in Schriesheim fährt ein 61-Jähriger den Jungen an. Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere einen Fahrradfahrer, der den Unfall beobachtet haben soll.

Ein Fahrradfahrer, der den Unfall in Schriesheim beobachtet haben soll, gilt als wichtiger Zeuge (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Ein Fahrradfahrer, der den Unfall in Schriesheim beobachtet haben soll, gilt als wichtiger Zeuge (Symbolbild).

Schriesheim. Ein 4-Jähriger ist am Mittwochmittag in Schriesheim von einem 61-jährigen Autofahrer angefahren worden. Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei überquerte das Kind mit seiner Mutter bei Grün die Talstraße. Der Autofahrer bog von der Bismarckstraße ein, übersah die beiden und fuhr den Jungen an. Der Rettungsdienst brachte den 4-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Ersten Ermittlungen zufolge soll ein unbekannter Fahrradfahrer den Unfall beobachtet haben. Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen übernommen und bittet Zeugen, insbesondere den Radfahrer, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: 16-jähriger Radfahrer angefahren und verletzt - Unfallverursacher flüchtet
Blaulicht

Mannheim: 16-jähriger Radfahrer angefahren und verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Ein unbekannter Pkw-Fahrer ist am Freitag mit einem 16-jährigen Radfahrer in Mannheim-Sandhofen zusammengestoßen. Scheinbar missachtete der Unfallverursacher eine rote Ampel.

30.07.2025

Heidelberg: Verletzter Radfahrer nach Unfall auf Czernyring
Blaulicht

Heidelberg: Verletzter Radfahrer nach Unfall auf Czernyring

Beim Abbiegen übersah eine Audi-Fahrerin den Radfahrer. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Unfalluntersuchungen aufgenommen.

04.04.2025

Heidelberg: Schwer verletzter Fahrradfahrer nach Unfall mit Straßenbahn
Blaulicht

Heidelberg: Schwer verletzter Fahrradfahrer nach Unfall mit Straßenbahn

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Radfahrer das Gleichgewicht verloren und gegen die Straßenbahn geprallt sein. Dabei hat er sich schwer verletzt.

05.03.2025

Mannheim: 75-jähriger Radfahrer nach Unfall in kritischem Zustand
Blaulicht

Mannheim: 75-jähriger Radfahrer nach Unfall in kritischem Zustand

Der 75-Jährige war im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt mit seinem Rennrad unterwegs. Grund für den Unfall war wohl ein abgestellter Anhänger.

29.01.2025

Autofahrerin übersieht Radfahrer in Schriesheim
Verkehr

Autofahrerin übersieht Radfahrer in Schriesheim

Als eine 42-Jährige mit ihrem Opel am Dienstag von der Talstraße nach links in die Bismarckstraße abbog, übersah sie einen Radfahrer.

13.09.2023