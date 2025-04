Heidelberg: Verletzter Radfahrer nach Unfall auf Czernyring

Heidelberg. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Czernyring in Heidelberg ist am Donnerstagmittag ein 21-jähriger Fahrradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, übersah eine 49-jährige Autofahrerin, die aus der Bülcherstraße auf den Czernyring auffahren wollte, den Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Durch den Aufprall landete der junge Mann auf der Motorhaube des Audi der 49-Jährigen und verletzte sich dabei leicht. Zu weiteren Untersuchungen musste der 21-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad sowie am Audi entstanden insgesamt etwa 2.000 Euro Sachschaden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (heh)