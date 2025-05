Heidelberg. Eine 15-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall mit einem VW in Heidelberg leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, übersah die 39-jährige Fahrerin des VW am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Liselottestraße/Pfälzer Straße die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin und prallte mit ihr zusammen. Die 15-jährige Radfahrerin kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Am VW entstand ein Schaden von circa 5.000 Euro. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen. (heh)