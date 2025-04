Mannheim: Straßenbahn fährt Radfahrerin an

Mannheim. Eine 32-jährige Radfahrerin ist am Dienstagmorgen in Mannheim von einer Straßenbahn erfasst und leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 32-Jährige auf der Langen Rötterstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und nahm der Straßenbahn der Linie 5A an der Kreuzung mit der Friedrich-Ebert-Straße die Vorfahrt. Dabei wurde sie von der Bahn erfasst. Obwohl die Radfahrerin nur leichte Verletzungen davontrug, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und der Straßenbahn entstanden nur leichte Schäden. (heh)