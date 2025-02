Schwerer Unfall mit Straßenbahn - E-Scooter-Fahrer in Lebensgefahr

Mannheim. Ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Freitagvormittag gegen 9.20 Uhr auf der Bibienstraße in Fahrtrichtung Lange Rötterstraße mit einer Straßenbahn zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Zusammenstoß kam es, als der 32-Jährige die Friedrich-Ebert-Straße an der dortigen Fußgängerampel überquerte. Zum aktuellen Berichtszeitpunkt erlitt der 32-Jährige dadurch lebensgefährliche Verletzungen und wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt werden.