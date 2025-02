Weinheim: E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Weinheim. Bei einem Verkehrsunfall in Weinheim ist ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer von einem Auto erfasst und leicht worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstagabend. Die 55-jährige Opelfahrerin bog von der Bahnhofstraße in die Luisenstraße ab. Am Zebrastreifen hielt sie an und ließ Fußgänger die Straße überqueren. Als die Frau wieder losfahren wollte, schoss der 19-Jährige verbotswidrig auf seinem E-Scooter über den Zebrastreifen. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit übersah die 55-Jährige den E-Scooter-Fahrer und kollidierte mit ihm. Der 19-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. (heh)