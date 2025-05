Mannheim: Mann in Straßenbahn angegriffen und schwer verletzt

Mannheim. Ein 25-Jähriger und eine 18-Jährige haben am Montagnachmittag einen Mann in einer Straßenbahn in der Mannheimer Innenstadt angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 59-Jährige dabei schwer verletzt. Die zwei Angreifer stiegen um kurz vor 17 Uhr in eine Bahn der Linie 4 und bettelten Fahrgäste um Kleingeld an. Hierbei wendeten sie sich auch an den 59 Jahre alten Mann.