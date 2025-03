Mannheim: 15-Jähriger in Innenstadt von Straßenbahn erfasst

Mannheim. Ein 15-Jähriger ist an der Haltestelle Rosengarten in Mannheim von einer Straßenbahn erfasst worden. Wie die Polizei berichtet, geriet der Jugendliche am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr mit seinem Fuß in den Gleisbereich. Er war kurzzeitig zwischen Bahn und Bahnsteig eingeklemmt und wurde von der einfahrenden Straßenbahn mitgezogen.