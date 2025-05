Mannheim: Körperverletzung in Straßenbahn - Täter flüchtet

Mannheim. Ein 53-jähriger Fahrgast ist am Montag in der Straßenbahnlinie 4 in Mannheim von einem Unbekannten angegriffen worden. Wie die Polizei berichtet, gerieten der 53-Jährige und der Täter in der Bahn in einen Streit, ehe ihm der Unbekannte mit der flachen Hand gegen den Kopf schlug. Die Hintergründe für den Streit sind bislang noch nicht geklärt.