Mannheim: Gestohlenes Verkehrsschild in Straßenbahn vergessen 

Mannheim. Ein Straßenbahnfahrer hat am Sonntagvormittag ein Verkehrsschild in der Straßenbahnlinie 4 entdeckt. Ersten Ermittlungen zufolge entwendete laut Polizei eine bislang unbekannte Frau von einer nicht näher bekannten Örtlichkeit ein "Fußgänger-Gehwegschild" und transportierte dieses mit sich, als sie kurz vor 7 Uhr die Bahn an der Haltestelle Abendakademie in Fahrtrichtung Käfertaler Wald betrat. Beim Verlassen der Bahn ließ sie das Schild in der Bahn zurück. Die Täterin soll circa 165 Meter groß sein, blonde und schulterlange Haare haben. Sie soll beim Betreten der Straßenbahn einen Trenchcoat getragen haben.