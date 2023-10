Schlägerei in Straßenbahn: 45-Jähriger bricht zusammen

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein 45 Jahre alter Mann ist nach einer Schlägerei in einer Straßenbahn in Darmstadt ohnmächtig geworden und wurde reanimiert. Zu der Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen sei es am Samstagabend im Fahrgastraum gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Im Anschluss habe der 45-Jährige, der nach bisherigen Erkenntnissen an der Schlägerei beteiligt war, die Bahn verlassen, sei ohnmächtig geworden und hingefallen. Nach der Reanimation sei er in eine Klinik gebracht worden. Bei der Auseinandersetzung sei zudem ein 16-Jähriger leicht verletzt worden. Warum es zu dem Streit kam, war zunächst nicht bekannt.