Heidelberg: Schwer verletzter Fahrradfahrer nach Unfall mit Straßenbahn

Heidelberg. Bei einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fahrradfahrer in Heidelberg ist eine Person schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, verlor der Radfahrer ersten Ermittlungen zufolge wohl in der Römerstraße das Gleichgewicht und seitlich gegen eine entgegenkommende Straßenbahn geprallt sein. Die Straßenbahn fuhr nach der Kollision weiter. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zu Verkehrsbehinderungen soll es nicht gekommen sein. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen. (heh)