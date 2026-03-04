24 Parteien und 555 Wählergruppen bei Hessens Kommunalwahlen
Von Frankfurt bis zu kleinen Gemeinden: Wie groß ist die Parteiauswahl für die Bürger bei den Kommunalwahlen am übernächsten Sonntag?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei den hessischen Kommunalwahlen am 15. März bewerben sich 24 Parteien und 555 Wählergruppen um einen Sitz in den Kreistagen und Gemeinderäten. Organisiert werden die Abstimmungen von den 421 hessischen Städten und Gemeinden sowie 21 Landkreisen in eigener Verantwortung, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte.
Es geht fünf Jahre nach den letzten Kommunalwahlen in Hessen wieder um die Demokratie am Wohnort der Bürgerinnen und Bürger: Kommunalpolitiker entscheiden etwa darüber, ob eine Schule renoviert wird oder ein neuer Bus fährt.
Welche Parteien treten in allen hessischen Landkreisen an?
Die im Wiesbadener Landtag vertretenen Parteien CDU, AfD, SPD, Grüne und FDP haben für die Kreiswahlen in allen 21 hessischen Landkreisen Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt. Die Linke tritt in 20 Landkreisen als Partei an. Im Kreis Groß-Gerau steht sie als Wählergruppe «Die Linke offene Liste» zur Wahl.
Die Freien Wähler treten laut den Statistikern in 18 Kreisen an, die Bewerber von Volt und Die Partei jeweils in neun Landkreisen. Das BSW kandidiert bei den Kreiswahlen nur in sechs und die Tierschutzpartei in zwei Landkreisen.
Wie viele Wahlvorschläge gibt es in Hessens größter Stadt?
Bei Hessens Kommunen haben Bürgerinnen und Bürger in der landesweit größten Stadt Frankfurt die umfangreichste Auswahl bei Wahlvorschlägen: 22 verschiedene Listen gibt es hier – gefolgt von der Landeshauptstadt Wiesbaden und von Darmstadt mit jeweils 15 Wahlvorschlägen. In 17 hessischen Gemeinden finden sich nur zwei Listen.