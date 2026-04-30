25 Grad und mehr: Wann es im Südwesten sommerlich wird

Stuttgart (dpa/lsw) - Pünktlich zum Start ins lange Wochenende erwartet der Deutsch Wetterdienst (DWD) heute «Sonne pur». Dazu sollen die Temperaturen laut der Prognose auf 15 bis 24 Grad steigen. Der Ostwind wehe mäßig bis frisch, könne allerdings starke bis stürmische Böen bringen. Auf den Schwarzwaldgipfeln seien sogar Sturmböen möglich.

Abkühlung und Bodenfrost möglich

In der Nacht zum Freitag dürfte es wolkenlos bleiben, die Temperaturen gingen auf 8 bis 1 Grad zurück. An Donau und Alb seien teils auch minus 1 Grad möglich. Außerdem könne es vereinzelt Frost in Bodennähe geben. Im höheren Bergland sollen weiterhin starke bis stürmische Böen aus Ost auftreten.

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Am Tag der Arbeit soll es der Vorhersage zufolge weiterhin viel Sonnenschein geben - bei Höchstwerten von 19 bis 26 Grad. Zur Einordnung: Der DWD spricht von einem Sommertag, wenn die Luft 25 Grad oder wärmer ist. Insgesamt könnte sich der Feiertag also gut für längere Ausflüge eignen.

Wochenende mit Schauer- und Gewitterrisiko

In der Nacht zum Samstag bleibe es zunächst meist klar, teilten die Fachleute mit. Später zögen im Westen Wolkenfelder auf. Die Tiefstwerte lägen bei 10 bis 2 Grad, örtlich sei erneut Frost in Bodennähe möglich.

Im Tagesverlauf dürften dann unter den Wolkenfeldern über dem Bergland vorübergehend Quellwolken entstehen. Es könne dort einzelne Schauer geben. Die Höchstwerte sollen laut DWD bei 23 bis 28 Grad liegen. Dazu wehe ein schwacher Wind.