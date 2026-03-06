Sonniges Wochenende in Hessen – bis zu 20 Grad erwartet
Saharastaub trübt am Samstag kurz die Sonne, doch das Wochenende in Hessen verspricht trotzdem Frühlingsgefühle. Die Nächte allerdings können teils noch frostig werden.
Offenbach (dpa/lhe) - Gute Wetteraussichten für das Wochenende in Hessen: Tagsüber bleibt es sonnig und frühlingshaft. Die Temperaturen klettern heute auf 17 bis 19 Grad, in Hochlagen auf 15 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Es ziehen Schleierwolken durch, ansonsten ist es sonnig und trocken.
In der Nacht auf Samstag kühlt es deutlich ab. Die Temperaturen sinken auf 6 Grad auf den Bergen, sonst auf plus 4 bis minus 3 Grad. Verbreitet ist laut dem DWD Frost in Bodennähe möglich. In der Nacht zum Samstag kann es vor allem in Flussniederungen von Nord- und Osthessen nebelig werden, lokal mit Sichtweiten unter 150 Metern.
Saharastaub trübt sonniges Wetter
Für Samstag sagen die Meteorologen Temperaturen von bis zu 20 Grad und viel Sonne vorher, die durch Saharastaub allerdings zeitweise gedämpft werden kann. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen in höheren Berglagen auf 6, sonst auf 4 bis 1 Grad. In Tal- und Muldenlagen sind stellenweise bis minus 2 Grad möglich. Erneut gibt es verbreitet Frost in Bodennähe.
Am Sonntag wird heiteres und sonniges Wetter erwartet. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad.