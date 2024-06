Sonne und Temperaturen bis zu 24 Grad in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen können sich auf Sonne und Temperaturen bis zu 24 Grad in den kommenden Tagen freuen. Am Donnerstag wird es nach lokaler Nebelauflösung wechselnd und locker bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Vor allem in Richtung Süden sei mit viel Sonne zu rechnen. Dabei bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 24 Grad und im höheren Bergland bei um die 17 Grad.