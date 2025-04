Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen erwartet die Menschen in den kommenden Tagen frühlingshaftes Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zeigen sich heute zunächst viele Wolken am Himmel, doch im Tagesverlauf klart es auf. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 16 Grad. In der Nacht kühlt es auf 5 bis minus 1 Grad ab.