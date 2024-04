Wolken und Sonne bestimmen Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen müssen sich am Sonntag auf einen Mix aus Sonne und Wolken im Land einstellen - manch einer könnte einen Regenschirm gebrauchen. Bei milden 18 bis 21 Grad bleibt es meist trocken, einzelne Schauer sind aber möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagte. In der Nacht zum Montag bleibt es wolkig, im Südosten kann es regnen und vereinzelt tritt Nebel auf. Dabei kühlt es auf 8 bis 5 Grad ab.