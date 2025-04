Wetter bleibt frühlingshaft und trocken - nächtlicher Frost

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen bleibt frühlingshaft und trocken, bringt aber zugleich nächtlichen Frost. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ist es am Sonntag wie auch am Montag sonnig mit zeitweise ein paar Wolken. Nach dem weitgehend trockenen Wetter der vergangenen Wochen ist weiterhin kein Niederschlag in Aussicht. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 13 Grad am Sonntag und 11 bis 15 Grad Celsius am Montag. In der Nacht zu Montag fallen die Temperaturen auf minus ein bis minus fünf Grad, örtlich sogar auf bis zu minus sechs Grad Celsius.