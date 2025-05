Wolken und Schauer in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen müssen sich in den nächsten Tagen auf wechselhaftes Wetter mit vielen Wolken und etwas Regen einstellen. Am Montag sei es teils heiter, teils stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Ab dem Mittag seien von Norden her einzelne Schauer zu erwarten, überwiegend bleibe es aber trocken. Die Temperaturen erreichen 14 bis 16 Grad, in Hochlagen um 11 Grad.