Grau und nass zum Wochenstart in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Nach Sonne am Wochenende startet das Wetter in Hessen grau und nass in die neue Woche. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte, beginnt der Sonntag meist heiter und mild bei Höchsttemperaturen von 12 bis 17 Grad. Nachmittags ziehen demnach im Süden und Südwesten Hessens aber zunehmend Wolken auf. Dort könne es am Abend auch etwas regnen. Menschen in höheren Lagen warnen die Meteorologen außerdem vor anfangs starken Böen. Nachts breiten sich laut DWD von Süden her dichte Wolken am Nachthimmel aus und es kommt Regen auf.