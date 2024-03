Erst viel Sonne, dann wieder Wolken in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Nach einer Wolkenpause erwartet die Menschen in Hessen ein grauer Start in die neue Woche. Zunächst können sie sich aber über einen sonnigen Freitag freuen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dazu gebe es Höchsttemperaturen zwischen 8 und 13 Grad. Auch nachts bleibt der Himmel demnach zunächst klar oder gering bewölkt, bevor in der Südhälfte gegen Ende der Nacht Wolken aufziehen. Heiter bis wolkig und trocken geht es laut DWD am Samstag weiter und die Temperaturen steigen auf maximal 9 bis 15 Grad. Außerdem weht mäßiger und zeitweise böig auffrischender Wind, so die Vorhersage.