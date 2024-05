Sonne und Wolken zum Wochenstart in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Zum Start in die neue Woche bleibt es in Hessen überwiegend heiter und warm. Nur im Südwesten können am Montag dichtere Wolkenfelder aufziehen und einzelne Schauer und Gewitter bringen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Punktuell bestehe eine geringe Wahrscheinlichkeit für unwetterartigen Starkregen. Im Nordosten bleibt es den Vorhersagen zufolge wahrscheinlich ganztags niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen erreichen 22 bis 26 Grad.